4 ші есепті шығарып берінізші
Химия
4 ші есепті шығарып берінізші
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4есеп шыгады судын массасы 5832
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни в каждой строке лишнее словосочетание.а)гуляли в роще,едим к морю,видел в окне.б)роса на траве,гнездо у орла,текст о герое.в)срубили ёлоч...
Русский язык
Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, ...
Окружающий мир