4 ші есепті шығарып берінізші

Химия
4 ші есепті шығарып берінізші
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4есеп шыгады судын массасы 5832
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни в каждой строке лишнее словосочетание.а)гуляли в роще,едим к морю,видел в окне.б)роса на траве,гнездо у орла,текст о герое.в)срубили ёлоч...
Ответить
Русский язык
Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, ...
Ответить
Математика
Решите систему уравнений даю 36 баллов [6x^2+y=14 [12x^2-y=4
Ответить
Биология
Особенности строения пищеварительной системы одноклеточных
Ответить
Окружающий мир
В кокую групу относится животное киви
Ответить