Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, кошка, баран.

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Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, кошка, баран.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисий хвост Волчий след Козье молоко Телячий язык Собачий нюх Кошкин дом Бараний рог
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