Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, кошка, баран.
Русский язык
Образуйте от данных существительных притяжательные прилагательные.Подберите к ним подходящие по смыслу слова. Лиса, волк, коза, теленок, собака, кошка, баран.
Ответ(ы) на вопрос:
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Лисий хвост Волчий след Козье молоко Телячий язык Собачий нюх Кошкин дом Бараний рог
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