Если сумма чисел 50 и 25 уменьшить на их разность, то получится 50
Математика
Если сумма чисел 50 и 25 уменьшить на их разность, то получится 50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50+25)-25=50 как-то просто получается
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