Лемур родился на Мадагаскаре в Индийском океане этот ночной зверек Выпиши любое имя существительное и определите его грамматические признаки

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Лемур родился на Мадагаскаре в Индийском океане этот ночной зверек Выпиши любое имя существительное и определите его грамматические признаки

Автор: Гость