Лемур родился на Мадагаскаре в Индийском океане этот ночной зверек Выпиши любое имя существительное и определите его грамматические признаки
Русский язык
Лемур родился на Мадагаскаре в Индийском океане этот ночной зверек Выпиши любое имя существительное и определите его грамматические признаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океане- муж. род, 2 скл, ед.ч, п.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Химия
Составить уравнение молекулярное и электоронный баланс дихрамат калия + серная кислота+ иодид калия ->иод простое вещество + сульфат калия+су...
Математика
В день одному медвежонку требуется 3 килограмма пищи.Сколько килограммов разнооб??азной пищи съедят на первую декаду месяца 3 выводка медвежат, есл...
Другие предметы