Перевести десятичные дроби в обыкновенные:0,25;2,008;23,4.
Математика
Перевести десятичные дроби в обыкновенные:0,25;2,008;23,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.25=1\4 2.008=2 целых 1\125 23,4=23 целых 2\5
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