В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие задачи?
Математика
В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие задачи?
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Гость:
Дано: Кол-во эт-5 Высота потолков-3м 5*3=15м 15 метров берёза
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