В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие задачи?

Математика

В доме 5 эт. Высота каждого этажа 3 метра. У дома ростет береза, вершина кот- ой достает до крыши дома. Узнай высоту березы. Как оформить условие задачи?

Автор: Гость