Полость носа состоит из

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Полость носа разделена перегородкой на две половины и сзади переходит посредством хоан в верхний отдел полости глотки — носоглотку. Различают три стенки полости носа: Верхняя сформирована частично лобной костью, решётчатой пластинкой решётчатой кости, клиновидной костью. Через отверстия решётчатой пластинки проходят обонятельные нервы. Латеральная образована носовой костью, лобным отростком и носовой поверхностью верхней челюсти, слёзной костью, медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости. На этой стенке имеются три носовые раковины, ограничивающие три носовых хода: верхний, средний и нижний. Нижний ход идёт под нижней раковиной, средний — между нижней и средней раковиной, верхний — между верхней и средней раковинами. Нижняя образована нёбным отростком верхней челюсти и горизонтальной пластинкой нёбной кости. Добавочными полостями носа являются пазухи — лобная, верхнечелюстная (Гайморова) и клиновидная, а также ячейки лабиринта решётчатой кости.