Груз поднимают под действием сид 196 Н на высоту 20 метров найти работу и вес груза, напишите название формул и сами формулы

Физика

Груз поднимают под действием сид 196 Н на высоту 20 метров найти работу и вес груза, напишите название формул и сами формулы

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