Задать 5 видов вопросов: общий, альтернативный, специальный, разделительный и вопрос к подлежащему He read the book last month
Английский язык
Задать 5 видов вопросов: общий, альтернативный, специальный, разделительный и вопрос к подлежащему He read the book last month
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