Расчитайте, во сколько расстояние на местности больше расстояния на карте, если е?? масштаб в 1см 10 м С решением плииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

География

Расчитайте, во сколько расстояние на местности больше расстояния на карте, если е?? масштаб в 1см 10 м С решением плииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость