Расчитайте, во сколько расстояние на местности больше расстояния на карте, если е?? масштаб в 1см 10 м С решением плииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
География
Расчитайте, во сколько расстояние на местности больше расстояния на карте, если е?? масштаб в 1см 10 м С решением плииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см =1000м 1м=100см 1км=100000см 10км=1000000см в 1 миллион раз
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