Помогите пожалуйста написать доклад 2 класс тема ядовитые растения
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Помогите пожалуйста написать доклад 2 класс тема ядовитые растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядовитые растения - это очень опасные растения они бывают большие и маленькие. Например борщевик ,он очень высокий может достигать 153 м в длину. Ядовитые растения обитают везде.Обитать они могут как и в поле так и у дороги .Все ядовитые растения наносят очень большой вред человеку,а бывают и такие которые один раз задеть и сразу насмерть так же как и змея.
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