Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные
География
Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря гумусу она обладает плодородием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Химия
Каковы особенности строения атомов металлов? 1)Внешние электроны значительно уд??лены от ядра и слабо с ним связаны, поэтому они легко отрываются...