Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные

География
Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря гумусу она обладает плодородием 
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