Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные

География

Почву называют особым природным телом,потому что: а) её образуют обломочные горны?? породы; б) благодаря гумусу она обладает плодородием; в)ней обитают различные животные

Автор: Гость