Как развивалось либеральное и консервативное движение???
История
Как развивалось либеральное и консервативное движение???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Консерваторы развивалось вполне сносно, так как имело поддержу среди представителей всех сословий (дворянства, духовенства, купечества, крестьянства). Либералы были представлены западниками и славянофилами; их поддерживали активно разночинцы, своеобразная интеллигенция. Развивались, пожалуй, крупнее консерваторов, ибо становились мировыми посредниками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите синтаксическим разбором разобрать эти предложения: Мы сходили в магазин Дима потерял конфету К нам приезжает тётя Таня
Русский язык
Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"
Математика
Периметр прямоугольника равен периметру квадрата, площадь которого равна 100 см2.ш??рина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. найди длин...