Как развивалось либеральное и консервативное движение???

Гость: Гость:

Консерваторы развивалось вполне сносно, так как имело поддержу среди представителей всех сословий (дворянства, духовенства, купечества, крестьянства). Либералы были представлены западниками и славянофилами; их поддерживали активно разночинцы, своеобразная интеллигенция. Развивались, пожалуй, крупнее консерваторов, ибо становились мировыми посредниками.