Помогите синтаксическим разбором разобрать эти предложения: Мы сходили в магазин Дима потерял конфету К нам приезжает тётя Таня
Русский язык
Помогите синтаксическим разбором разобрать эти предложения: Мы сходили в магазин Дима потерял конфету К нам приезжает тётя Таня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - (подлежащие,местоимение)одной чертой Сходили. - (сказуемое,глагол)двумя чертами В Магазин.- (Обстоятельство,0(куда?),предлог и сущ).-.-.-.-.- так подчеркивается Дима-(подлежащие,сущ)одной чертой Потерял-(сказуемое,глаг)двумя чертами Конфету-(дополнение,сущ)--------так подчеркивается К нам-(обстоятельство,предлог и местоим)-.-.-.-.-.-так подчеркивается Приезжает-(сказуемое,глагол)-двумя чертами Тетя Таня(подлежащие,сущ,сущ,)одной чертой Обращайся:)
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