Помогите синтаксическим разбором разобрать эти предложения: Мы сходили в магазин Дима потерял конфету К нам приезжает тётя Таня

Гость: Гость:

Мы - (подлежащие,местоимение)одной чертой Сходили. - (сказуемое,глагол)двумя чертами В Магазин.- (Обстоятельство,0(куда?),предлог и сущ).-.-.-.-.- так подчеркивается Дима-(подлежащие,сущ)одной чертой Потерял-(сказуемое,глаг)двумя чертами Конфету-(дополнение,сущ)--------так подчеркивается К нам-(обстоятельство,предлог и местоим)-.-.-.-.-.-так подчеркивается Приезжает-(сказуемое,глагол)-двумя чертами Тетя Таня(подлежащие,сущ,сущ,)одной чертой Обращайся:)