Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"
Русский язык
Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не ставится!!!У меня всё
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