Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"

Русский язык
Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не ставится!!!У меня всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение 2(5x-7)(1+x)= 0
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен периметру квадрата, площадь которого равна 100 см2.ш??рина прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата. найди длин...
Ответить
Технология
Придумайте эскиз плаката призывающиго к сбережению чистой воды!ПРОШУ ДАМ 15 БАЛОВ!
Ответить
История
Дайте сравнительную характеристику действий европейских колонизаторов в открыт??х землях. Что было общим? чем можно объяснить различия?
Ответить
Математика
Автобус проехал расстояние 60 км. За 1час30мин . с какой скоростью он ехал
Ответить