Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"

Русский язык

Скажите, пожалуйста, ставится ли запятая в этом предложении перед "словно"? "Весна пришла, и город_ словно пробудился от зимней спячки"

Автор: Гость