Решите уравнение 2(5x-7)(1+x)= 0
Алгебра
Решите уравнение 2(5x-7)(1+x)= 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-7=0 либо 1+х=0 5х=7 х=-1 х=7/5 х=1,4
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