Укажите слово с приставкой 1)смотрят. 2)сходят. 3)стоять. 4)стрельба.

Русский язык
Укажите слово с приставкой 1)смотрят. 2)сходят. 3)стоять. 4)стрельба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Сходят, приставка с, к слову ходят
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