Опишите мальчика Васю ,из произведения Владимира Галактионовича Короленко "Дети ??одземелья"

Гость: Гость:

В повести «Дети подземелья» автор рассказывает о мальчике Васе. Его мать умерла, а отец горевал так сильно, что позабыл обо всем, в том числе и о сыне. Вася рос сам по себе, его свободу никто не ограничивал. Главный герой очень любил наблюдать за замком, расположенным на острове недалеко от города. В этом трухлявом строении обитали бедняки. У Васи не было желания оставаться дома вместе с угрюмым отцом, поэтому большую часть времени он проводил на улице. Сестра мальчика очень любила его, однако из-за неприязни отца стена непонимания между Соней и Васей становилась все выше. Однажды главный герой познакомился с Валиком и Марусей. Дети были бродягами. Эта встреча изменила жизнь Васи. Он по-другому взглянул на отца и проникся к нему уважением. А еще мальчик понял, как важно, чтобы сердце было полно любовью и состраданием к ближним. Дружба с Валиком и Марусей обогатила его внутренний мир и помогла выбрать правильный жизненный путь. Главный герой понял, что дети нуждаются в нем, и это заставило его повзрослеть. Вася научился противостоять трудностям и дорожить жизнью со всеми ее невзгодами. Общение с бедняками стало для него бесценным.