Два одинаковых сосуда наполнили поровну водой и, накрыв один стеклом, выставили н?? солнце. В каком из сосудов вода нагреется до более высокой температуры?

Физика
Два одинаковых сосуда наполнили поровну водой и, накрыв один стеклом, выставили н?? солнце. В каком из сосудов вода нагреется до более высокой температуры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода нагреется до более высокой температуры в сооуде который накрыли стеклом, потому что стекло увеличивает мощность солнечного луча. Как то так =)
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