Переведите на русский : Зведення лісів. ( Сведение лесов не подходит!)
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Переведите на русский : Зведення лісів. ( Сведение лесов не подходит!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зведення лісів - это уничтожение лесов
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