В каких точках пересекаются графики функции у=х^2-3х+4 и у=5х-3
Алгебра
В каких точках пересекаются графики функции у=х^2-3х+4 и у=5х-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xˇ2-3x+4 = 5x-3, xˇ2-8x+7=0,(x-1)(x-7)=0 a)x1 = 1, y1=2, A/1,2/ b)x2=7, y2=32, B/7,32/
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