gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;118lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;

Гость: Гость:

X---всего конфет (x-4)--осталось конфет после того как взяли 4конфеты (x-4)*1/4=(1/4x-1) --взяли конфет во второй раз 1/4x-1+4+2/3x=X 11/12x+3=X X-11/12x=3 1/12x=3 x=3*12 x=36 конфет было в коробке 36-4=32конфеты осталось после первого раза 32*1/4=8конфет взяли во второй раз 32-8=24конфеты осталось в коробке