gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;118lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;
Математика
gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;gt;118lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X---всего конфет (x-4)--осталось конфет после того как взяли 4конфеты (x-4)*1/4=(1/4x-1) --взяли конфет во второй раз 1/4x-1+4+2/3x=X 11/12x+3=X X-11/12x=3 1/12x=3 x=3*12 x=36 конфет было в коробке 36-4=32конфеты осталось после первого раза 32*1/4=8конфет взяли во второй раз 32-8=24конфеты осталось в коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените их синонимичными вводными предложениями:но, по слухам, какая-то часть уп??рно сражалась под Каменском
Обществознание
Помоги пожалуйста написать эссе на тему: КРАЙНЯЯ СТРОГОСТЬ ЗАКОНА-КРАЙНЯЯ НЕСПРА??ЕДЛИВОСТЬ. 15 баллов
География
Расчитайте, во сколько расстояние на местности больше расстояния на карте, если е?? масштаб в 1см 10 м С решением плииз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!