Помоги пожалуйста написать эссе на тему: КРАЙНЯЯ СТРОГОСТЬ ЗАКОНА-КРАЙНЯЯ НЕСПРА??ЕДЛИВОСТЬ. 15 баллов
Обществознание
Помоги пожалуйста написать эссе на тему: КРАЙНЯЯ СТРОГОСТЬ ЗАКОНА-КРАЙНЯЯ НЕСПРА??ЕДЛИВОСТЬ. 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм... именно эссе? или что-то другое? потому,что эссе на эту тему не сделаешь..
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