Выберите предложения, которые имеют отношение к дефляции. ЦБ провёл ряд последовательных действий, в результате которых искусственно повысилась стоимость денег. На протяжении прошедшего года наблюдалась устойчивая тенденция сни...

Обществознание
Выберите предложения, которые имеют отношение к дефляции. ЦБ провёл ряд последовательных действий, в результате которых искусственно повысилась стоимость денег. На протяжении прошедшего года наблюдалась устойчивая тенденция снижения курса национальной валюты по отношению к другим валютам. В ближайшие три года аналитики предвещают сильный рост цен и падение ВВП. Опросы общественного мнения показывают, что в экономическом плане в этом году наиболее удручали высокий уровень инфляции и состояние застоя экономики. В прошлом месяце ЦБ изъял из обращения обесцененные бумажные деньги. Правительство так усиленно боролось с инфляцией, что перегнуло палку: в итоге страна столкнулась с последствиями противоположного процесса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"В прошлом месяце ЦБ изъял из обращения обесцененные бумажные деньги.Правительство так усиленно боролось с инфляцией, что перегнуло палку: в итоге страна столкнулась с последствиями противоположного процесса."   Данные предложения имеют отношение к дефляции что означает - изъятие из обращения избыточной массы денег с целью увеличения их покупательной способности.
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