Выполните пожалуйста задание номер 1. (Биология) я не уверена если правильно сдела??а:(
Биология
Выполните пожалуйста задание номер 1. (Биология) я не уверена если правильно сдела??а:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С образованием глюкозы
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