Согласно манифесту 17 октября 1905 года в России 1)дарованы политические права и свободы 2)введена Конституции 3)Созыв учредительного собрания 4)создании Советов
История
Согласно манифесту 17 октября 1905 года в России 1)дарованы политические права и свободы 2)введена Конституции 3)Созыв учредительного собрания 4)создании Советов
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Ответ: 1. Конституция лишь в 1924. Учредительное собрание в 1917. Советы (если народных комиссаров), то 1917.
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