От чьего лица ведётся повествование в сказке-были "Кладовая Солнца"?
Литература
От чьего лица ведётся повествование в сказке-были "Кладовая Солнца"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От лица работников , которые подготавливали болото на собирание торфа. Которого былр очень много.
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