50103-(35073:9+3796)-(2192-128)×7+432
Математика
50103-(35073:9+3796)-(2192-128)×7+432
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50103 - ( 35073 / 9 + 3796 ) - ( 2192 - 128 ) * 7 + 432 = 34023 1) 35073 / 9 = 3897 2) 3897 + 3796 = 7693 3) 2192 - 128 = 2064 4) 2064 * 7 = 14448 5) 50103 - 2064 = 48039 6) 48039 - 14448 = 33591 7) 33591 + 432 = 34023
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