Вычислите по действием: 4, 7 ÷ 100 × 1000= 0, 96 × 100 ÷ 10= 2, 6 ÷ 10 × 1000= 9376 ÷ 1000 × 10= 0 ,84 × 1000 ?? 100= 5, 2 ÷ 1000 × 100=
Математика
Вычислите по действием: 4, 7 ÷ 100 × 1000= 0, 96 × 100 ÷ 10= 2, 6 ÷ 10 × 1000= 9376 ÷ 1000 × 10= 0 ,84 × 1000 ?? 100= 5, 2 ÷ 1000 × 100=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4, 7 ÷ 100 × 1000=47 1)4,7 ÷100=0.047 2)0.047*1000=47 2.0.96*100÷10=9.6 1)0.96×100=96 2)96÷10=9.6 3.2, 6 ÷ 10 × 1000=260 1)2,6 ÷10=0.26 2)0.26×1000=260 4.9376 ÷ 1000 × 10=93.76 1)9376 ÷1000=9.376 2)9.376х10=93.76 5.0 ,84 × 1000 ÷ 100=8,4 1)0,84х1000=840 2)840 ÷100=8,4 6.5, 2 ÷ 1000 × 100=0.52 1)5,2 ÷1000=0.0052 2)0.0052×100=0.52
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