Как подросток может пользоваться своими правами

Обществознание
Как подросток может пользоваться своими правами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подросток может пользоваться своими правами : работать с 14 лет (при наличии паспорта) но не более 4-ëх часов в сутки; тратить карманные деньги данные родителями на личные расходы; имеет право на получение среднего бесплатного образования; с 16 лет имеет право вступить в брак с разрешения родителей. 
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