Как подросток может пользоваться своими правами

Гость: Гость:

Подросток может пользоваться своими правами : работать с 14 лет (при наличии паспорта) но не более 4-ëх часов в сутки; тратить карманные деньги данные родителями на личные расходы; имеет право на получение среднего бесплатного образования; с 16 лет имеет право вступить в брак с разрешения родителей.