Помогите пожалуйста домашку по математике вроде легко но не чего не понять
Математика
Помогите пожалуйста домашку по математике вроде легко но не чего не понять
Ответ(ы) на вопрос:
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Буквенные выражения: 4-а; 7-а; а-4; 8-а; а+4. Числовые выражения: 9-4; 3+7; 5+4; 2-2; 9-6.
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