Особенности строения пищеварительной системы одноклеточных

Биология
Особенности строения пищеварительной системы одноклеточных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У одноклеточных организмов захват пищи извне, ее расщепление и усвоение осуществляются всей цитоплазмой (амеба, инфузория, губки). По сравнению с ними кишечнополостные (медузы, кораллы, актинии, гидра) сделали заметный шаг вперед. У них формируется уже примитивная (первичная) полость тела с одним входным отверстием. У рыб наблюдается дальнейшее усложнениепищеварительной системы. В области ротоглотки формируется твердый остов висцерального отдела скелета головы – примитивный челюстной аппарат. За счет плакоидных чешуй появляются зубы, у двудышащих рыб ротовая полость уже связана с органом обоняния.
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