Что формировало будущее писателя И . Бунина ?

Литература
Что формировало будущее писателя И . Бунина ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его род (предки) . Ведь род буниных занесли в родословную книгу ,, о внесении рода Буниных в родословную книгу в 5-ую часть, в число древнего дворянства" Извините если неправильно)
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