What is the White Tower?

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What is the White Tower?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белoй башней (The White Tower) называют самую большую башню в Лондонском Тауэре, а это известная крепость, построенная в Лондоне в 1066 году Вильгельмом-завоевателем. Тауэр известен своими воронами, коллекцией сокровищ британской короны и, конечно, своей историей. Он был и крепостью, и королевским замком, и тюрьмой, и монетным двором, и даже зоопарком. Сегодня это известный музей Лондона.
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