Поговорки о дружбе на казаском
Қазақ тiлi
Поговорки о дружбе на казаском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Жүз теңгең болғанша Жүз жолдасың болсын. 2.Досы көпті жау алмайды Ақылы көпті дау алмайды. 3.Дос жылатып айтар, Дұшпан күлдіртіп айтар.
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