Решите уравнения: 50*(x:16)=40150 2700+y*400=170700 (12300-30):k=30

Математика
Решите уравнения: 50*(x:16)=40150 2700+y*400=170700 (12300-30):k=30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в первом=12848(сначала нужно правое число разделить на 50 затем 803 умножить на 16
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