Уменьшите в 10,100,1000 раз числа:1)8;2)81;3)729;4)0.51;5)7.45;6)0.02;7)0.083;8)0.001;9)0.802. Увеличьте в 10,100,1000 р??з числа: 1)5 ; 2)32 ; 3)0,7 ; 4)0,41 ; 5)7,205 ; 6)0,04 ; 7)0,00052 ; 8)0,00004 ; 9)0,00056.ДАЮ 20 баллов...
Математика
Уменьшите в 10,100,1000 раз числа:1)8;2)81;3)729;4)0.51;5)7.45;6)0.02;7)0.083;8)0.001;9)0.802. Увеличьте в 10,100,1000 р??з числа: 1)5 ; 2)32 ; 3)0,7 ; 4)0,41 ; 5)7,205 ; 6)0,04 ; 7)0,00052 ; 8)0,00004 ; 9)0,00056.ДАЮ 20 баллов пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 8,2 - 0,82; 0,082; 0,0082 81,3 - 8,13; 0,813 ; 0,0813 729,4 - 72,94; 7,294; 0,7294 0,51 - 0,051; 0,0051; 0,00051 7,45 - 0,745; 0,0745; 0,00745 0,02 - 0,002; 0,0002; 0,00002 0,083 - 0,0083; 0,00083; 0,000083 0,001 - 0,0001; 0,00001; 0,000001 0,802 - 0,0802; 0,00802; 0,000802 2. 5 - 50; 500; 5000 32 - 320; 3200; 32000 0,7 - 7; 70; 700 0,41 - 4,1; 41; 410 7,205 - 72,05; 720,5; 7205 0,04 - 0,4; 4; 40 0,00052 - 0,0052; 0,052; 0,52 0,00004 -0,0004; 0,004; 0.04 0,00056 - 0,0056; 0,056; 0,56
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