Уменьшите в 10,100,1000 раз числа:1)8;2)81;3)729;4)0.51;5)7.45;6)0.02;7)0.083;8)0.001;9)0.802. Увеличьте в 10,100,1000 р??з числа: 1)5 ; 2)32 ; 3)0,7 ; 4)0,41 ; 5)7,205 ; 6)0,04 ; 7)0,00052 ; 8)0,00004 ; 9)0,00056.ДАЮ 20 баллов...

Математика

Уменьшите в 10,100,1000 раз числа:1)8;2)81;3)729;4)0.51;5)7.45;6)0.02;7)0.083;8)0.001;9)0.802. Увеличьте в 10,100,1000 р??з числа: 1)5 ; 2)32 ; 3)0,7 ; 4)0,41 ; 5)7,205 ; 6)0,04 ; 7)0,00052 ; 8)0,00004 ; 9)0,00056.ДАЮ 20 баллов пожалуйста помогите!

Автор: Гость