Где преимущественно исполнялась полифоническая музыка?

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Полифония относится к одной из самых ранних форм музыки. Её возникновение относится к XII веку. В переводе с греческого языка слово «полифония», означает «многозвучие». Оно указывает на то, что речь идёт о музыке многоголосной - вокальной, вокально-инструментальной или чисто инструментальной.Но не только наличие нескольких голосов связывается в музыке с понятием полифонии - ведь многоголосие встречается и в народных песнях, и в оперных ансамблях, и в хоровой музыке. Во всех этих видах музыкального творчества, конечно, может присутствовать полифония. Однако с полифонией, как правило, ассоциируется особый мир музыкальной образности, прежде всего тот, который зародился в недрах церковной музыки и достиг своего расцвета у мастеров средневековья, Возрождения, в творчестве И. С. Баха, у композиторов последующих эпох, таких, как В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Дж. Верди, И. Брамс, и многих других.