Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать другого человека. Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов мо...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать другого человека. Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно отнести сотрудничество. Ответ: верно только А верно только Б оба суждения верны оба суждения неверны

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