Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать другого человека. Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов мо...

Обществознание
Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать другого человека. Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно отнести сотрудничество. Ответ: верно только А верно только Б оба суждения верны оба суждения неверны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
верно только А . Сотрудничество не является разрешением межличностных конфликтов, так как основывается на официально-деловых отношениях. 
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