О чом рассказ Ян. Никитка и Максимка
Литература
О чом рассказ Ян. Никитка и Максимка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Ребенок долго учится жить,— пишет в записных книжках Платонов, — он учится самоучкой, но ему помогают и старшие люди, которые уже приучились жить, существовать. Наблюдать за развитием сознания в ребенке и за осведомленностью его в окружающей неизвестной действительности составляет для нас радость.. .Вот в произведении "Никита" об этом. В этом рассказе "философский смысл"
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