О чом рассказ Ян. Никитка и Максимка

Литература
О чом рассказ Ян. Никитка и Максимка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Ребенок долго учится жить,— пишет в записных книжках Платонов, — он учится самоучкой, но ему помогают и старшие люди, которые уже при­учились жить, существовать. Наблюдать за развитием сознания в ребенке и за осведомленностью его в окружающей неизвестной действительности со­ставляет для нас радость.. .Вот в произведении "Никита" об этом. В этом рассказе "философский смысл"
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