О каком историческом событии рассказывается в стихотворении Бородино
Литература
О каком историческом событии рассказывается в стихотворении Бородино
Ответ(ы):
Гость:
Бородинское сражение - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французкой армиями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите а)1/10 +7/100 д) 15/24+3/8 Задание 834 а) 3/36+ 7/9 д) 13/24 +5/8 Задание 836 а),1/4+4/7+9/28 ??)3/20+7/30+2/40 Решите...
Қазақ тiлi
Русский язык
Сочинение. Выбери тему : "Чем я больше всего люблю заниматся и почему " , " Кем бы я хотел стать и почему " , " Какой учебный предмет я люблю и поч...
Математика