Сочинение. Выбери тему : "Чем я больше всего люблю заниматся и почему " , " Кем бы я хотел стать и почему " , " Какой учебный предмет я люблю и почему " . Перед тем как писать , обдумайте выбранную тему , определите основную мы...

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Сочинение. Выбери тему : "Чем я больше всего люблю заниматся и почему " , " Кем бы я хотел стать и почему " , " Какой учебный предмет я люблю и почему " . Перед тем как писать , обдумайте выбранную тему , определите основную мысль (тезис) , подбери доказательства ; если есть необходимость , сформулируйте вывод . Подумайте, кто будет читателем вашего рассуждения (учитель, приятель , родители) . В каком стиле вы будете излагать свои мысли , что-то объяснять , доказывать ? €€€ПОМОГИТЕ ПЖ ¥¥¥ ППППППРРРРРРООООООШШШШШШУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость