Сочинение. Выбери тему : "Чем я больше всего люблю заниматся и почему " , " Кем бы я хотел стать и почему " , " Какой учебный предмет я люблю и почему " . Перед тем как писать , обдумайте выбранную тему , определите основную мы...

Русский язык
Сочинение. Выбери тему : "Чем я больше всего люблю заниматся и почему " , " Кем бы я хотел стать и почему " , " Какой учебный предмет я люблю и почему " . Перед тем как писать , обдумайте выбранную тему , определите основную мысль (тезис) , подбери доказательства ; если есть необходимость , сформулируйте вывод . Подумайте, кто будет читателем вашего рассуждения (учитель, приятель , родители) . В каком стиле вы будете излагать свои мысли , что-то объяснять , доказывать ? €€€ПОМОГИТЕ ПЖ ¥¥¥ ППППППРРРРРРООООООШШШШШШУУУУУУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну примерно : я люблю заниматься футболом ,баскетболом ,волеболом .потому что это спортивные и подвижные занятия .и относятся к спорту !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение ×*100=5, 43
Ответить
Математика
Выполни действия и сократи получившиеся дроби : n/36(дробь)+2n/9(дробь)-3/8(дробь)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйсто решить уровнения 1)7*x+21=100-16 2)x:121-1265=3647 3)787*x-7286=20259
Ответить
Математика
Уравнение срочно б... бб......
Ответить
Химия
Предскажите окраску лакмуса и метилоранжа в растворе полученном смешиванием исх??дных растворов содержащих 4.0 г азотной кислоты и 4.0 г гидроксида...
Ответить