Выполни действия и сократи получившиеся дроби : n/36(дробь)+2n/9(дробь)-3/8(дробь)
Математика
Выполни действия и сократи получившиеся дроби : n/36(дробь)+2n/9(дробь)-3/8(дробь)
Ответ(ы):
Гость:
Приводим первые две дроби в общему знаменателю: n+2n*4/36-3/8= 9n/36-3/8 9n/36 сокращаем на 9 =n/4 (приводим к общ. знамен.) n/4-3/8=2n-3/8
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