Помогите пожалуйсто решить уровнения 1)7*x+21=100-16 2)x:121-1265=3647 3)787*x-7286=20259
Математика
Помогите пожалуйсто решить уровнения 1)7*x+21=100-16 2)x:121-1265=3647 3)787*x-7286=20259
Ответ(ы):
Гость:
1) 7х + 21 = 100- 16 7х + 21 =84 7х = 84-21 7х = 63 х = 63:7 х = 9 2) х:121 - 1265 = 3647 х:121 = 3647+1265 х:121 = 4912 х = 4912*121 х = 594352 3) 787х - 7286 = 20259 787х = 20259+7286 787х = 27545 х = 27545:787 х = 35
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