Уравнение срочно б... бб......
Математика
Уравнение срочно б... бб......
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки 1/3*x + 1 = -1/4*x - 1/4*4/5 x/3 + 1 = -x/4 - 1/5 Переносим х налево, числа направо x/3 + x/4 = -1 - 1/5 7x/12 = -6/5 x = -6*12/(5*7) = -72/35
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