Предскажите окраску лакмуса и метилоранжа в растворе полученном смешиванием исх??дных растворов содержащих 4.0 г азотной кислоты и 4.0 г гидроксида натрия (решить как задачу)
Химия
Предскажите окраску лакмуса и метилоранжа в растворе полученном смешиванием исх??дных растворов содержащих 4.0 г азотной кислоты и 4.0 г гидроксида натрия (решить как задачу)
Ответ(ы):
Гость:
HNO₃ + NaOH = NaNO₃ + H₂O n(HNO₃) = n(NaOH) --- для нейтральной реакции среды n(NaOH) = m/M = 4,0г/40г/моль = 0,1 моль n(HNO₃) = 4,0/63г/моль = 0,063 моль -- недостаток, то есть реакция среды будет щелочная, лакмус в щелочной среде синий, а метилоранжевый дает желтое окрашивание.
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