Предскажите окраску лакмуса и метилоранжа в растворе полученном смешиванием исх??дных растворов содержащих 4.0 г азотной кислоты и 4.0 г гидроксида натрия (решить как задачу)

Химия

Предскажите окраску лакмуса и метилоранжа в растворе полученном смешиванием исх??дных растворов содержащих 4.0 г азотной кислоты и 4.0 г гидроксида натрия (решить как задачу)

Автор: Гость