О ком идёт речь (герой, произведение, автор?),, Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы".
Литература
О ком идёт речь (герой, произведение, автор?),, Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мужик,его ещё генералы искали. 3.Салтыков -Щедрин. 2.Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
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