О ком идёт речь (герой, произведение, автор?),, Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы".

Литература

О ком идёт речь (герой, произведение, автор?),, Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы".

Автор: Гость