О лобовое стекло движущегося автомобиля ударилась муха. Сила, действующая на автомобиль со стороны мухи

Физика
О лобовое стекло движущегося автомобиля ударилась муха. Сила, действующая на автомобиль со стороны мухи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По III закону Ньютона эта сила равна силе, действующей на муху со стороны автомобиля. Масса автомобиля много больше массы мухи. поэтому автомобиль"не заметит" удара, ускорение, приданное автомобилю столкновением исчезающе мало. А вот мухе не позавидуешь...
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