Обьясение слова изморозь

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Обьясение слова изморозь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рыхлые отложения ледяных кристаллов,  покрывающие ветви деревьев,  провода,  выступы предметов.Образуются,  как правило,  при тумане в морозную погоду.  В отличие от инея,  изморозь осаждается гл.  обр.на вертикальных и наклонных,  чаще нитевидных предметах,  при ветре –  преимущественно с наветреннойстороны.  При намерзании капель переохлаждённого тумана возникает зернистая изморозь;  присублимации водяного пара в тумане или густой дымке образуется кристаллическая изморозь ( часто еёнеправильно называют инеем);  если же она формируется при сильном морозе в отсутствие тумана,  тоназывается сибирской.  Кристаллическая изморозь состоит из кристаллов льда,  нарастающих гл.  обр.  нанаветренной стороне при слабом ветре и тем-ре ниже – 15 °C.  Она легко осыпается при встряхивании.Длина кристаллов обычно не превышает 1 см,  но может достигать и нескольких сантиметров.  Зернистаяизморозь –  снеговидный,  рыхлый лёд,  нарастающий с наветренной стороны предметов в туманную,преимущественно ветреную погоду,  особенно в горах.  Она имеет аморфное строение.  В некоторых случаяхизморозь образуется за счёт сублимации влаги,  поступающей из снежного покрова.  Под тяжестью изморозинередко рвутся провода и обламываются ветви деревьев.
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