Обьясение слова изморозь

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Рыхлые отложения ледяных кристаллов, покрывающие ветви деревьев, провода, выступы предметов.Образуются, как правило, при тумане в морозную погоду. В отличие от инея, изморозь осаждается гл. обр.на вертикальных и наклонных, чаще нитевидных предметах, при ветре – преимущественно с наветреннойстороны. При намерзании капель переохлаждённого тумана возникает зернистая изморозь; присублимации водяного пара в тумане или густой дымке образуется кристаллическая изморозь ( часто еёнеправильно называют инеем); если же она формируется при сильном морозе в отсутствие тумана, тоназывается сибирской. Кристаллическая изморозь состоит из кристаллов льда, нарастающих гл. обр. нанаветренной стороне при слабом ветре и тем-ре ниже – 15 °C. Она легко осыпается при встряхивании.Длина кристаллов обычно не превышает 1 см, но может достигать и нескольких сантиметров. Зернистаяизморозь – снеговидный, рыхлый лёд, нарастающий с наветренной стороны предметов в туманную,преимущественно ветреную погоду, особенно в горах. Она имеет аморфное строение. В некоторых случаяхизморозь образуется за счёт сублимации влаги, поступающей из снежного покрова. Под тяжестью изморозинередко рвутся провода и обламываются ветви деревьев.