Поставь глаголы в скобках в нужную форму будущего времени и запиши предложения. Ч??обы не ошибиться, задавай к глаголам вопросы! 1. Я ( показать) ему дорогу на почту. Я ( показывать) ей мультфильмы каждый день. 2. Я не ( дочиты...

Гость: Гость:

1 Я покажу ему дорогу на почту. 2 Я буду показывать ей мультфильмов каждый день. 3 Я не буду дочитывать это книгу. А вот эту я дочитаю обязательно! 4 Разве ты не будешь выгонять своего кота? Ты же его не будешь выгонять? Основы: 1 Я- подлежащее, покажу- сказуемое 2 Я- подлежащее, буду показывать сказуемое 3 Я- подлежащее, не буду- сказуемое; я- подлежащее, дочитаю- сказуемое 4 Ты- подлежащее, не будешь выгонять- сказуемое; ты-подлежащее, не будешь выгонять- сказуемое